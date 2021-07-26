В Сочи нашли тело ребенка, предположительно погибшего во время недавнего наводнения

Труп девочки обнаружен неподалеку от реки Мацеста, подъем уровня воды в которой после ливней смыл с моста один из автомобилей. Личность девочки установят по итогам экспертизы.
2021-07-26T21:01:32+03:00
2021-07-26T21:01:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 26 июля 2021
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