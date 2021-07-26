Президент Туниса отстранил от должности премьер-министра, а также министров обороны и юстиции

Накануне президент объявил о приостановке деятельности парламента на месяц, снятия неприкосновенности со всех депутатов, а в столицу республики вошла армия. Таким образом власть ответила на воскресные протесты в ряде крупных городов, участники которых требовали распустить парламент и привлечь к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в стране.

