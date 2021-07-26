Турпоток в Крыму вырос на 40% по сравнению с 2019 годом, — объявили местные власти

По состоянию на 16 июля с начала года полуостров посетили более 4 миллионов отдыхающих и за все это время в объектах размещения туристов не зафиксировали ни одного очага ковида.
По итогам прошлого года в Крыму побывали свыше 6 миллионов туристов.
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По состоянию на 16 июля с начала года полуостров посетили более 4 миллионов отдыхающих и за все это время в объектах размещения туристов не зафиксировали ни одного очага ковида.
По итогам прошлого года в Крыму побывали свыше 6 миллионов туристов.
+ Евреи в России. Почему Ленин решил бороться с антисемитизмом? И отчего не вышло? Национальный вопрос нас не отпускает. Почему в июльский день 1918 года в разгар Гражданской войны, исход которой еще не был известен, глава Советского правительства Владимир Ленин подписал декрет о борьбе с антисемитизмом?..