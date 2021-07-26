Информационное агентство ФАН просит включить правозащитную организацию ОВД Инфо в реестр иностранных агентов

В агентстве, которое входит в медиахолдинг бизнесмена Евгения Пригожина, также известного как повара Путина, ссылаются на результаты собственного исследования, согласно которому ОВД Инфо занимается политической работой и получает иностранное финансирование.

Ранее сегодня стало известно о включении в список иноагентов юридического лица штабов* оппозиционера Алексея Навального, которые ранее суд объявил экстремистскими организациями. Также только за последние недели в этот реестр включили издания Инсайдер**, Медуза** и Ви-Таймс**, которое после этого закрылось.



* Внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены

** Внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов