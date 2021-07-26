Диспетчер, который сопровождал посадку рейса Афины-Вильнюс в Минске с Р. Протасевичем на борту, уехал из Белоруссии

Диспетчер, который сопровождал экстренную посадку рейса Афины-Вильнюс в Минске с оппозиционером Романом Протасевичем на борту, уехал из Белоруссии вместе с семьей, — пишет местное издание «Наша нива». По его данным, Олег Олегов мог уехать в Грузию, так как у него есть гражданство этой страны. Мобильные телефоны Олегова и его жены не отвечают, аккаунты в социальных сетях удалены, остался только Instagram, в котором изменились фотографии профиля и имя, и откуда удалены все подписчики.

После авиационного инцидента 23 мая и задержания Протасевича, европейские страны объявили произошедшее актом воздушного пиратства и ввели против режима Александра Лукашенко секторальные экономические санкции.