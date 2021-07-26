Министр спорта Олег Матыцин назвал исторической победы тхеэквондиста Максима Храмцова на олимпиаде в Токио

Это первая золотая медаль в истории российского тхэквондо.

Храмцов победил в весовой категории до 80 килограммов, встретившись в финале с представителем Иордании. Несмотря на болевой рецидив на месте старого перелома руки после первого соревнования в рамках Олимпиады, в финале Храмцов победил со счетом 20:9. Свою победу спортсмен посвятил матери, которая скончалась полгода назад.

Также сегодня российские спортсмены завоевали золотые медали в фехтовании и командном многоборье, выйдя на четвертое место в общекомандном зачете.