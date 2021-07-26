Венгрия с 27 июля открывает въезд туристам из России, привитым от ковида

При этом не уточняется, будет ли страна принимать туристов, привитых российскими вакцинами. На уровне всего Евросоюза одобрено четыре препарата, и Спутника среди них нет, однако Венгрия активно закупает эту вакцину на национальном уровне.
2021-07-26T20:01:48+03:00
2021-07-26T20:01:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 26 июля 2021
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