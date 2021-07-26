Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин заявил, что все его документы по активам были проверены еще во время президентской кампании в 2017 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Дело в том, что так называемые финансовые инструменты или фирмы в Белизе были переданы другому лицу еще в апреле 2017 года. И у ЦИК есть все документы. Если бы этого не было сделано, меня бы просто не допустили до президентской кампании. Поэтому Центральная избирательная комиссия точно знает, что никаких незакрытых счетов, никаких фирм у меня не было еще тогда. Естественно, странно было бы утверждать, что с момента 17-го года я что-то открыл опять по новой. Поэтому, скорее всего, это ошибка», — сказал П.Грудинин.

Он подчеркнул, что вся информация по поводу его бывших активов есть у ФНС России. «Документы в нашей налоговой инспекции говорят о том, что в апреле 17-го года эта компания уже мне не принадлежала. Соответственно, ко мне никаких претензий быть не может», — заключил П.Грудинин.