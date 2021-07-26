Павел Грудинин сомневается в подлинности документов, из-за которых его сняли с выборов

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина», экс-кандидат в президенты РФ Павел Грудинин сомневается в подлинности документов, из-за которых Центризбирком принял решение исключить его из списка КПРФ на выборы в Госдуму. Он намерен обратиться в Верховный суд. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не было приложено к заявлению, которое подписала моя бывшая супруга, я думаю, под давлением адвокатов; ни одного документа. А вот документы, которые предоставила Генпрокуратура – без подписей, без печатей, без апостиля. В общем, без атрибутов, которые должны соответствовать документам», — отметил П.Грудинин.

Он уточнил, что на руки документы оппонентов им не дали, «потому что якобы зампред ЦИК Николай Булаев сказал, что они для служебного пользования». «Но судя по тому, что я увидел на ксерокопиях, эти документы очень грубо составлены и пришли не из Белиза, потому что так документы не оформляются. Поэтому каким образом в Генпрокуратуру попали эти документы, это уже дело генпрокурора – он должен провести служебное расследование», — считает П.Грудинин.

Он добавил, что так быстро получить документы из Белиза было в принципе невозможно. «Очень интересно получилось. Якобы 13 июля моя бывшая супруга написала заявление, а 14 июля Булаев направил это в Генпрокуратуру. Если вы знаете положение Белиза, то это значит, только ночью 15 или 16 июля эти документы могли быть запрошены в Белизе. Соответственно, они просто не успели бы прийти. Ясно, что 21 числа ответ было получить невозможно, и откуда взялись эти фиктивные, на мой взгляд, документы – это отдельный разговор», — пояснил П.Грудинин.

Он подчеркнул, что обратится в Верховный суд. «Теперь уже будет разбирательство в Верховном суде, там уже будут сделаны определенные запросы, будет видно, каким образом из довольно закрытого государства закрытые документы поступили в Генпрокуратуру, будет проверена их подлинность», — заключил П.Грудинин.