США могут вывести свои войска из Ирака до конца года, — узнало агентство Ассошиэйтед пресс

Его источники сообщают, что лидеры двух стран договорились об этом во время своей сегодняшней встречи и могут официально объявить об этом по итогам переговоров ближе к вечеру. Согласно этому плану, после 2021 года Вашингтон будет лишь оказывать консультации и заниматься обучением иракских военных специалистов.

США ввели войска в Ирак в 2003 году , еще при режиме Саддама Хусейна, вк 2011 году все войска официально вывели, но в 2014 году администрация Барака Обамы приняла решение вернуть солдат на фоне войны в Сирии и растущей угрозы со стороны Исламского государства (запрещено в России).