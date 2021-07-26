Еще один заключенный Ангарской колонии №7 рассказал о пытках в исправительном учреждении

Об этом пишет издание Тайга-Инфо со ссылкой на жену заключенного Равиля Алимова, Елену. По ее словам, ее мужа в колонии пытали электрошокером, а также доводят до суицида, оказывая психологическое давление, например, забирая религиозные книги и молитвенный коврик. В связи с этим Алимов написал заявление областному прокурору и омбудсмену.
2021-07-26T19:31:53+03:00
2021-07-26T19:31:53+03:00
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19:31, 26 июля 2021
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