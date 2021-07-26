У россиян начнут изымать загранпаспорта за долги

О законопроекте, одобренном правительственной комиссией, рассказали в ассоциации юристов России. Соответствующими полномочиями наделят дознавателей службы принудительного исполнения. При этом должнику в течение суток будут направлять электронные уведомления, или вручать лично под роспись, а после закрытия долга паспорт будут возвращать.
2021-07-26T19:31:24+03:00
2021-07-26T19:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 26 июля 2021
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