У россиян начнут изымать загранпаспорта за долги

О законопроекте, одобренном правительственной комиссией, рассказали в ассоциации юристов России. Соответствующими полномочиями наделят дознавателей службы принудительного исполнения. При этом должнику в течение суток будут направлять электронные уведомления, или вручать лично под роспись, а после закрытия долга паспорт будут возвращать.