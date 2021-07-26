Российская саблистка Софья Великая объявила, что хочет поехать на пятые в своей карьере Олимпийские игры после третьего подряд поражения на Олимпиаде в Токио. В финале турнира по фехтованию на этих играх Великая уступила другой россиянке, Софии Поздняковой и взяла серебро. Председатель Российского олимпийского комитета России Станислав Поздняков пожелал Великой завоевать золото в командном турнире текущей Олимпиады.

Великой 36 лет, на своих первых играх в Пекине она не дошла до финала, а в Лондоне и Рио-де-Жанейро дважды уступала в финале представительницам Южной Кореи и России. Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.