Бывшая глава мурманского штаба Навального* Виолетта Грудина объявила голодовку из-за принудительной госпитализации

Бывшая глава мурманского штаба* Алексея Навального Виолетта Грудина объявила голодовку из-за принудительной госпитализации. Она еще в апреле объявила о желании баллотироваться в городской совет, после чего на активистку начали оказывать давление.

31-летняя оппозиционерка Виолетта Грудина объявила голодовку в качестве протеста против незаконной попытки изолировать ее в больнице, об этом она сообщила в своих соцсетях. Политик рассказала, что передала через главврача учреждения Аркадия Амозова документы для своего выдвижения – но ни в избирком, ни к ее доверенному лицу они так и не попали, в то время как сам Амозов, победитель в праймериз от «Единой России», свои документы подал. Грудину оказалась в больнице в середине июля. Коронавирусом она заболела за месяц до этого. 14 июля суд по иску Роспотребнадзора вынес решение о принудительной госпитализации. В отношении политика возбудили дело по статье о нарушении санитарных правил из-за того, что она якобы нарушила режим самоизоляции. Сама Грудина подчеркивает, что она здорова, никакого лечения и обследований в больнице не проводится, ее удерживают там исключительно для того, чтобы она не могла подать документы.

До этого офис предвыборного штаба Грудиной взламывали и обстреливали неизвестные, сотрудников и волонтеров задерживала полиция.

* Напомним, что штабы Алексея Навального признаны в России экстремисткой организацией.