Более 1,5 млн человек эвакуированы из восточно-китайской провинции Чжэцзян в связи с приближением тропического шторма

Более полутора миллиона человек эвакуированы из восточно-китайской провинции Чжэцзян в связи с приближением тропического шторма Инфа, — объявили в Центральной метеорологической службе Китая. Стихия ударила по региону сегодня утром, сила ветра достигала 28 метров в секунду. В этом районе полностью приостановлена работа железнодорожного транспорта и туристических объектов. Шторм и ливни, по прогнозам синоптиков, продлятся в регионе до четверга.