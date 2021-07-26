Более 1,5 млн человек эвакуированы из восточно-китайской провинции Чжэцзян в связи с приближением тропического шторма

Более полутора миллиона человек эвакуированы из восточно-китайской провинции Чжэцзян в связи с приближением тропического шторма Инфа, — объявили в Центральной метеорологической службе Китая. Стихия ударила по региону сегодня утром, сила ветра достигала 28 метров в секунду. В этом районе полностью приостановлена работа железнодорожного транспорта и туристических объектов. Шторм и ливни, по прогнозам синоптиков, продлятся в регионе до четверга.
2021-07-26T18:32:44+03:00
2021-07-26T18:32:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 26 июля 2021
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