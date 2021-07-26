Авиаперевозки по России в июне подскочили почти на 40% к аналогичному периоду доковидного 2019 года

Это следует из статистики Росавиации. В абсолютном выражении домашними рейсами за этот период слетали 9,5 миллионов человек. Из тех же данных следует, что общий пассажиропоток российских перевозчиков в июне превысил 11 миллионов человек, что все еще на 12% ниже, чем суммарный объем перевозок в июне 2019-го, но почти вчетверо выше, чем в июне прошлого года.
2021-07-26T18:31:46+03:00
2021-07-26T18:31:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 26 июля 2021
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