Резервный борт с пассажирами компании Белавиа вылетел из московского аэропорта Домодедово в Анталию

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее стало известно, что во время полета из белорусской столицы на турецкий курорт над Белгородской областью у самолета с почти 200 пассажирами на борту отказал один из двигателей. После этого он запросил экстренную посадку в Москве. Она прошла благополучно.