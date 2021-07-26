Резервный борт с пассажирами компании Белавиа вылетел из московского аэропорта Домодедово в Анталию

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Ранее стало известно, что во время полета из белорусской столицы на турецкий курорт над Белгородской областью у самолета с почти 200 пассажирами на борту отказал один из двигателей. После этого он запросил экстренную посадку в Москве. Она прошла благополучно.
2021-07-26T18:30:29+03:00
2021-07-26T18:30:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 26 июля 2021
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