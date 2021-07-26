В правительстве Франции говорят, что протестующих против введения санитарных пропусков в стране намного меньше, чем привившихся от коронавируса. Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в акциях протеста приняли участие более 160 тысяч жителей страны в более чем полутора сотнях городов.

Официальный представитель правительства Габриэль Атталь обратил внимание на то, что на той же неделе прививку от коронавируса сделали пять миллионов человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нежелание вакцинироваться проявлением эгоизма.

В Соединенных Штатах обращают внимание на пробуксовку вакцинации, которая идет очень неравномерно от штата к штату.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, 97% госпитализированных по всей стране не были не привиты. Директор агентства Рашель Валенски заявила недавно о так называемой «пандемии непривитых».

