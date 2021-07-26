Валерий Карпин подписал контракт с РФС и официально стал главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально стал главным тренером сборной России по футболу. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, который возглавлял российскую команду с 2016 года.

Президент РФС Александр Дюков считает, что Карпин является одним из лучших тренеров и именно поэтому он возглавил сборную.

По словам Дюкова, сегодняшний контракт подписан до конца года, потом он может быть продлен. Сам Карпин поблагодарил РФС за оказанное доверие и выразил надежду на то, что сборная под его руководством выйдет в финальную стадию Чемпионата мира.

В 2008 году Валерий Карпин вернулся в Россию из благополучной Испании, где, казалось, обосновался навсегда. Европейского менеджера пригласили на должность генерального Спартака, но усидеть в кресле не смог. После увольнения Микаэля Лаурупа, Карпин стал тренировать сам и постепенно увяз в этой профессии. Она вернула его даже с телевидения, где он имел успех. В тренерстве все было не так однозначно. Два серебра со Спартаком нивелировались провалами в испанской Майорке и даже скромном клубе Армавир, но в Ростове он восстановил репутацию профессионала, сделав клуб частью российской элиты. Возможно мастерство пришло с опытом. Карпин типичный харизматик – искренний и яркий, балансирующий между начальником и своим парнем. Он скорее не капитан, а лидер раздевалки, авторитетов для него не существует. Карпин мои забить французам, подраться с Зиданом, бросить бутылкой в судью, высказать публично то, что, о чем другие предпочитают молчать. Таких всегда любит публика. Отсюда и знаменитое «Валера – верим» и посвященные ему песни спартаковских фанатов. На волне эмоций сборная ним в во главе может взлететь высоко, но может и рухнуть.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября против команды Хорватии.

