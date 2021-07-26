Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки сегодня был вызван в российский МИД

Он пробыл в дипведомстве около часа и уехал без комментариев для журналистов. Российский МИД пояснил, что послу был заявлен решительный протест в связи с территориальными претензиями Токио.

Кремль также назвал необоснованным протест Японии из-за посещения премьер-министром Курильских островов. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он признал, что существующий конфликт с Токио должен быть решен путем взаимных договоренностей.

Напомним, ранее генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям и вызывает крайне сожаление.

Мишустин во время посещения острова Итуруп заявил, что на Курилах могут ввести режим свободной таможенной зоны и освободить предприятия от части налогов. Ранее президент России Владимир Путин называл эти предложения беспрецедентными и говорил, что с их помощью Японию планируется вовлечь в экономическую деятельность на Курильских островах.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в эфире телеканала РБК сказал, что такие нововведения привлекут инвесторов.

А вот экономист Иван Родионов считает, что Японию такие льготы не устроят. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» он пояснил, что это часть политической дискуссии, которая не будет иметь реальных результатов.

По словам Родионова, стратегия японских властей строится на постепенном возвращении Курил, и они от этой цели не откажутся.