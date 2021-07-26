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18:20, 26 июля 2021

МВД предложило изымать загранпаспорта у должников

Соответствующими полномочиями, как пишет интернет-издание РБК, ведомство хочет наделить Федеральную службу судебных приставов.

Подготовленный министерством законопроект, как отмечается, определяет перечень оснований, согласно которым загранпаспорта будут считаться недействительными. Наличие неисполненных судебных решений, в том числе по задолженности, будет считаться одним из оснований для изъятия документа, отметил глава правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Законопроект вводит и другие условия, не связанные с наличием долгов. Загранпаспорт могут признать недействительным в случае смены имени, фамилии, даты рождения или ряда других личных данных и также изъять, если изменения не отражены в документе спустя 6 месяцев. Предполагается, что изъятый загранпаспорт будет возвращен в орган миграционной службы, где он выдавался. Там гражданин сможет его забрать обратно, как только, к примеру, исполнит судебное решение и выплатит долги. Среди других нововведений – это необходимость органов власти, принявших решение о запрете выезда за границу, известить о нем гражданина – либо лично под подпись, либо электронным письмом.

Некоторые эксперты считают, что законопроект направлен, в первую очередь, на невыездных должников и будет иметь психологический характер. Другие аналитики при этом выразили сомнения, что судебные приставы, которых могут наделить полномочиями изымать паспорта, смогут эффективно выполнять эту функцию. Тем не менее, по данным «Российской газеты», законопроект уже получил поддержку правительственной комиссии. В МВД инициативу пока не комментировали.

По данным Федеральной службы судебных приставов, к 1 мая из-за долгов невыездными были более 5 млн россиян.


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