Проект «Сетевые свободы» правозащитной группы «Агора» призывает власти ограничить работу систем распознавания лиц в РФ

Проект «Сетевые свободы» международной правозащитной группы «Агора» призывает власти ограничить работу систем распознавания лиц в России.

Правозащитники отмечают, что технология видеораспознавания настолько эффективна, что при распространении на фоне отсутствия должного контроля со стороны государства может нанести серьезный ущерб правам граждан. В частности, юристы «Агоры» опасаются, что персональные данные могут попасть в Интернет. Чтобы этого избежать, предлагается ввести свободные от применения таких систем зоны, а также обозначить срок хранения данных и регламентировать систему жалоб граждан на распознавателей.

В свою очередь первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков сказал «Коммерсанту», что ограничивать систему распознавания лиц, конечно, необходимо, но над этим еще предстоит подумать. Он также отметил, что пока такой вопрос в нижней палате парламента не обсуждался.

Только в Москве камер видеонаблюдения установлено свыше 200 тысяч. Это самое большое количество регистраторов во всей стране. Горожане неоднократно пытались через суд оспорить саму возможность применения таких технологий, однако в инстанциях им отказали. В столичном департаменте информационных технологий газете сообщили, система видеонаблюдения помогает бороться с преступность, не затрагивает личного пространства граждан, а предельный срок хранения данных уже установлен и составляет от 5 до 30 дней.

Система наружного видеонаблюдения, по данным «Агоры» активно использует в 40 регионах страны. При этом в 13 субъектах уже применяется система распознавания лиц.