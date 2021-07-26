Яркие кандидаты от КПРФ один за другим заявляют о своем возможном снятии с выборов в Госдуму

В частности, сегодня в утреннем эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко рассказал, что его обвиняют в распространении экстремистских материалов, стараясь таким образом отстранить от участия в кампании.

Бондаренко считает это дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Депутат от партии КПРФ Валерий Рашкин также в интервью изданию Ура.ру также сообщил о своем возможном снятии с выборов. По его словам, на него уже были поданы жалобы о нарушении масочного режима и фальсификацию данных в газете, которую он выпускал в одномандатном округе.

Напомним, ранее Центризбирком принял решение исключить из числа кандидатов в Думу Павла Грудинина, у которого была якобы найдена не задекларированная зарубежная собственность.