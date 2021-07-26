Якутский городской суд назначил принудительное лечение Александру Габышеву, который позиционирует себя как шаман

В постановлении суда также говорится, что за Габышевым будет вестись интенсивное наблюдение. Именно такого решения суда требовал прокурор в ходе завершившихся на прошлой неделе прений сторон.

Адвокат Габышева Алексея Прянишников считает решение суда несоразмерным.

Алесей Прянишников также убежден, что вина Габышева не доказана.

Напомним, в начале года Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться весной. В марте 2019 Габышев уже отправлялся в пешее путешествие в Москву, чтобы, как он говорил, изгнать демонов из Кремля и восстановить народовластие. Оба раза его походы были прерваны властями. В итоге он был принудительно помещен в якутский психоневрологический диспансер.

