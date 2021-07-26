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18:10, 26 июля 2021

Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов теперь не имеет права общаться со своим основным адвокатом И.Павловым

Обвиняемый в госизмене журналист Иван Сафронов теперь не имеет права общаться со своим основным адвокатом Иваном Павловым. Против защитника ранее завели дело о разглашении данных предварительного следствия.

Адвокату Ивану Павлову, которому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, нельзя контактировать со свидетелями по его делу. Именно в этом качестве теперь выступает его подзащитный, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. В телеграм-канале Павлова, которому среди прочего запретили пользоваться средствами связи, говорится, что журналиста допросили как свидетеля на прошлой неделе. «Вот такая состязательность и равноправие сторон», отмечается в сообщении. Павлова формально преследуют за то, что он якобы дважды нарушил тайну предварительного следствия по делу Сафронова – сначала рассказала газете «Ведомости» про постановление о привлечении журналиста в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а позже – про появление нового свидетеля под псевдонимом. Адвокат уверен, что преследование политически мотивировано. Павлов возглавлял объединение юристов «Команда 29», занимающегося в том числе так называемыми «шпионскими» делами. Сайт правозащитников ранее заблокировал Роскомнадзор, вскоре после чего объединение объявило о самороспуске.

Напомним, что, по версии СК, Сафронов передавал секретные данные спецслужбам Чехии. Ранее журналист передал в газету «Ведомости» колонку о работе следователей с подозреваемыми по «шпионским» статьям – она пропала с сайта издания вскоре после публикации.


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