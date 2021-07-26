Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры, заблокировал полсотни сетевых ресурсов, связанных с Алексеем Навальным

Роскомнадзор, по требованию Генпрокуратуры, заблокировал почти полсотни сетевых ресурсов, связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. В ведомстве заявляют, что это сделано в связи с тем, что эти сайт «используются для пропаганды организаций, которые признаны в России экстремистскими».

Речь идет о сайте самого Алексея Навального, нескольких его соратников и организаций, включая РосЯму и РосЖКХ, а также признанный иностранным агентом «Альянс врачей». Политик Любовь Соболь, чей сайт также оказался в числе заблокированных Роскомнадзором сказала нам, что этот шаг политически мотивирован.

Соболь добавила, что никаких предупреждений о блокировке она не получала.

Требования Генпрокуратуры, судя по записям в соответствующем реестре, поступило еще 15 июня. В марте этого года генпрокурор Игорь Краснов, выступая в Совете Федерации говорил, что экстремисты для совершения преступлений активно используют интернет.

Зампред думского Комитета по информационной политике Александр Ющенко назвал блокировку сайтов Алексея Навального и его соратников излишней мерой.

Политолог Дмитрий Орешкин в эфире «Эха Москвы» сказал, что сайты Навального и его сторонников заблокировали из-за приближающихся выборов.

Орешкин добавил, что репрессивную машину остановить уже некому.



IТ-специалист Владислав Здольников, который в свое время оказывал технологическую поддержку команде Навального, пообещал бороться за доступ россиян к заблокированным ресурсам.

Здольников отметил, что обход блокировок пока законом не запрещен.

Сторонники Навального также обращают внимание на то, что из связанных с ними ресурсов пока не заблокированным остается сайт «Умного голосования».