Россияне на олимпиаде в Токио завоевали 3 золотых медали за час и поднялись с 6-го на 4-е место в общекомандном зачете

Россияне на олимпиаде в Токио завоевали три золотых медали за час и поднялись с 6-го на 4-е место в общекомандном зачете, обогнав Великобританию и Южную Корею. Теперь у российских спортсменов в активе суммарно 4 золотых медали, 5 серебряных и 3 бронзовых.

Сначала золото взяла саблистка София Позднякова, победив в финале другую россиянку, Софью Великую. Затем золотую медаль завоевал мастер тхэквондо Максим Поздняков, причем свой поединок он выиграл со сломанной рукой. Наконец, в командном многоборье золото – впервые с 1996 года – взяла команда россиян – Никиты Нагорного, Давида Белявского, Дениса Аблязина и Артура Далалояна.