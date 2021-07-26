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17:04, 26 июля 2021

Тренер «Ростова» Валерий Карпин подписал полугодовой контракт и стал главным тренером национальной футбольной сборной

Тренер клуба Ростов» Валерий Карпин подписал полугодовой контракт и официально стал главным тренером национальной футбольной сборной. До конца года он будет совмещать работу на двух этих постах. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что Карпин является одним из лучших специалистов и не являлся «резервным» вариантом, но какие еще кандидатуры рассматривались, говорить отказался.

Контракт с Карпиным будет продлен, если сборная попадет в стыковые матчи отбора на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. Неудачное выступление России, по словам Дюкова, будет его личной ответственностью.


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