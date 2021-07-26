Пресс-секретарь главы КПРФ Ющенко: Блокировка сайтов оппозиции при отсутствии там призывов к экстремизму — неприемлема

Пресс-секретарь главы КПРФ Александр Ющенко считает неприемлемой блокировку сайтов оппозиции при отсутствии там призывов к экстремизму и прочей противозаконной деятельности. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я вообще не сторонник того, чтобы закрывать, запрещать или блокировать те или иные ресурсы, на которых размещена какая-то информативная информация. На мой взгляд это абсолютно неприемлемо. Так же, как и снимать с выборов кандидатов», — сказал А.Ющенко.

С его точки зрения, сегодня, с учетом выборов, власть злоупотребляет своими возможностями и использует их, «чтобы не допускать кандидатов или закрывать неугодные ресурсы». «Я не читаю сайт Навального и не видел, что там написано. Но если там нет никаких призывов к экстремистской деятельности, то это излишняя мера. Мое личное мнение: совершенно не нужно было блокировать, если там нет нарушений», — заключил А.Ющенко.