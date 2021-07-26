Две российских картины включены в программу Венецианского фестиваля, — объявил его художественный руководитель Альберто Барбера. Одна из них это фильм «Капитан Волконогов бежал» — драма с элементами триллера, созданная при поддержке Министерства культуры режиссера Натальи Меркуловой и Алексея Чупова. Она включена в основную конкурсную программу.

Вторая — работа режиссера Владимира Битокова, ученгика Александра Сокурова «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт и Юрием Борисовым в главных ролях. Эта картина будет представлена в специальной программе «Горизонты Экстра».

Фестиваль пройдет с 1 по 11 сентября на острове Лидо в Венеции.