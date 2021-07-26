В Свердловской области и Пермском крае ритейлеры сообщают о дефиците сахара

Об этом пишет сайт РБ со ссылкой на представителей торговых сетей Ашан и Магнит. Местные власти объясняют это повышенным спросом на товар в сезон заготовки варенья. По их словам, в несетевых магазинах сахар остался, а все проблемы с логистикой в ближайшее время будут устранены.