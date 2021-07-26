Сторонница Навального в Мурманске Виолетта Грудина объявила голодовку в больнице

Об этом она написала в своем телеграм-канале. Голодовка связана с тем, что администрация больницы не передала документы Грудиной в территориальную избирательную комиссию для регистрации на выборы в городской совет. Ранее Грудину принудительно отправили в эту больницу по решению суда, несмотря на то, что, по ее словам, от коронавируса она выздоровела почти месяц назад.

