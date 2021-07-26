Роскомнадзор заблокировал 49 сайтов, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным и его сторонниками

В этом списке – сайт navalny.com, сайт кампании за освобождение политика free.navalny.com и все сайты его региональных штабов (внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены). Помимо этого, по словам экс-координатора штабов Леонида Волкова, заблокированы его личный сайт, а также сайты других соратников Навального — Любови Соболь, Олега Степанова и Анастасии Васильевой, которая курирует признанный иноагентом «Альянс врачей».

