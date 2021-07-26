Тхэквондист Максим Храмцов принес сборной России четвертую золотую медаль на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС.
Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на текущей Олимпиаде.
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Российский тхэквондист Максим Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати в финальной схватке в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС.
Эта золотая медаль стала для сборной России четвертой на текущей Олимпиаде.