Российская саблистка Софья Великая на второй олимпиаде проигрывает в финале своей соотечественнице

Проклятие финалов для Великой снова дало о себе знать. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро она уступила Яне Егорян и осталась с серебром. Сейчас Яна взяла паузу на рождение ребенка и в Токио не приехала, а Великой снова досталась в соперницы россиянка София Позднякова – дочь Президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. В финале она победила с солидным преимуществом 15-11. Несмотря на регалии Великой такой результат вовсе не сенсация. В 2018 году в финале Чемпионата Мира Позднякова выиграла у Великой решающий бой. Теперь она, как и отец — Олимпийская чемпионка. Довольно редкий, если не уникальный случай в мировом спорте и тем более в отечественном. До боя Великая сказала, что минимум уже сделан и теперь она будет просто получать удовольствие.

Советские гимнасты отец и сын Альберт и Эдуард Азаряны выигрывали олимпийские соревнования по гимнастике.