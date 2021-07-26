Журналиста Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу его адвоката Ивана Павлова

Это означает, что юрист и его подзащитный, обвиняемый в госизмене, не смогут общаться друг с другом.

Павлов является фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного следствия. Басманный суд Москвы наложил на него запрет пользоваться мобильной связью и интернетом, а также общаться со свидетелями. При этом Сафронова, интересы которого представляет Павлов в деле о госизмене, следствие признало свидетелем, рассказал сам адвокат. Несмотря на запрет общаться друг с другом, Павлов утверждает, что остается защитником журналиста, передает агентство «Интерфакс».

Адвоката обвиняют в том, что он незаконно передал журналистам постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого в госизмене, а также сообщил о появлении в деле секретного свидетеля. Сам Павлов утверждал, что его преследование – ответ ФСБ за принципиальную позицию по нескольким уголовным делам. В конце апреля в его номере в столичной гостинице прошли обыски. Сафронову, в свою очередь, вменяют передачу чешским спецслужбам секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки. Журналист и советник главы «Роскосмоса» свою вину не признает.

Иван Павлов до недавнего времени возглавлял адвокатское объединение «Команда 29», которое занималось делами о госизмене и экстремизме. Неделю назад оно объявило о самоликвидации после блокировки своего сайта, а также на фоне признания нежелательной одной из чешских НПО, учредителем которой был Павлов.