Роскомнадзор подтвердил блокировку сетевых ресурсов, связанных с оппозиционным политиком Алексеем Навальным

В ведомстве заявляют, что это сделано по требованию Генпрокуратуры в связи с тем, что эти сайты «используются для пропаганды организаций, которые признаны в России экстремистскими».

Напомним, речь идет о сайте самого Алексея Навального, нескольких его соратников и организаций, включая РосЯму и РосЖКХ, а также признанный иностранным агентом «Альянс врачей».

IТ-специалист Владислав Здольников пообещал бороться за доступ россиян к ресурсам Навального.

Здольников отметил, что обход блокировок пока законом не запрещен.

Сторонники Навального также обращают внимание на то, что из связанных с ними ресурсов пока не заблокированным остается сайт «Умного голосования».