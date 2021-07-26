IT-специалист Здольников считает своим долгом сделать доступным обход блокировки сайтов Навального

Роскомнадзор сегодня заблокировал сайт оппозиционера Алексея Навального. IT-специалист Владислав Здольников заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что сделает все для обхода блокировки сайтов политика, считая это своим долгом.

«Я считаю принципиальным борьбу за доступность проектов самого Алексея, и буду предпринимать некоторые действия», — сказал он.

По словам В.Здольникова, решение Роскомнадзора было ожидаемым, и что следующим их шагом, скорее всего, будет блокировка сайта «умного голосования».

«Это такой некий пробный шар, они смотрят на реакцию общества, но это было ожидаемо», — отметил он Несмотря на усовершенствовавшиеся технические возможности ведомства для блокировки сайтов, В.Здольников считает, что с помощью различных технических приемов можно увидеть сайт Алексея Навального navalny.com, несмотря на блокировку.

«Есть несколько идей в техническом плане, что с этим можно делать, чтобы повысить доступность сайта в России, несмотря на блокировки. Я думаю, что мы приступим к этому в ближайший день. Прогнозировать, к сожалению, достаточно сложно, потому что это достаточно импровизированная борьба и достаточно сложная, но какие-то результаты все равно будут», — сказал он.

В.Здольников отметил, что данную борьбу с блокировкой считает для себя неким «долгом».

«Я считаю эту борьбу для себя каким-то долгом, потому что я очень хорошо отношусь к Алексею, мы с ним знакомы, и я болезненно переживаю все то, что с ним происходит, и считаю своим долгом и буду делать независимо от отношений с технической командой Навального или другими людьми из этой организации» – пояснил он.

С точки зрения закона, по словам В.Здольникова, обход блокировок «никаким образом не запрещается и за это никакого наказания нет».

«Но мы понимаем, что такое Россия, и я не исключаю каких-то действий в отношении меня», — отметил он.

Роскомнадзор также заблокировал сайт Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; запрещен на территории РФ, признан в РФ экстремистской организацией и иноагентом), сайт «Свободу Навальному», сайт профсоюза «Альянс врачей» (признан в РФ иноагентом), сайты соратников Навального — Леонида Волкова, Любови Соболь, Олега Степанова, сайты 39 региональных штабов Навального (внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены), а также сайты «Росяма» и «РосЖКХ».