София Позднякова победила Софью Великую и завоевала золото Олимпийских игр в фехтовании на саблях
Великая в третий раз подряд проиграла в финале личного турнира Олимпийских игр. В 2012 году она уступила кореянке Ким Джи ін, в 2016-м — соотечественнице Яне Егорян. В
2018 году Позднякова и Великая встречались в финале чемпионата мира, тогда победу одержала Позднякова.
Позднякова принесла сборной России вторую золотую медаль Олимпийских игр в Токио, серебряная награда Великой стала пятой для российской команды. Кроме того, в активе сборной России три бронзовые медали, российские спортсмены занимают шестое место в общем зачете.