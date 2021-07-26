Около 20 млн россиян, по подсчетам интернет-издания «Важные истории», могут не дождаться скорой помощи

Согласно исследованию, каждый седьмой житель будет вынужден дожидаться врачей сверх положенного времени.

На приезд скорой помощи до пациента, как следует из приказа Минздрава, должно отводиться до 20 минут – в случае, если существует угроза смерти. Однако, по утверждениям «Важных историй», в 90 тысячах населенных пунктах нет крупных медицинских учреждений, находящихся в непосредственной близости, в результате чего врачей их жители будут ждать дольше. Примерно для 2 млн человек время ожидания будет больше часа, а еще для 650 тысяч россиян – больше 2 часов. А 600 населенных пунктов, согласно публикации, и вовсе не имеют дорог, по которым можно было бы добраться до медицинских учреждений: такой вывод был сделан исходя из того, что алгоритму не удалось составить маршрут от сел до крупных больниц. При этом еще в 2019 году Росстат отмечал, что примерно четверть сельских населенных пунктов не имели связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования. Также проблема касается и сокращения числа врачей скорой помощи: согласно исследованию, их за последние 9 лет стало меньше на 40%.

В Минздраве публикацию «Важных историй» пока не прокомментировали. При этом ранее там утверждали, что в прошлом году скорая помощь добиралась до места вызова менее чем за 20 минут в 83% случаев.