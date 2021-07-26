Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов, связанных с Алексеем Навальным

Прежде всего, запрещен доступ к сайту самого политика и близких ему структур, сайт «Альянса врачей», который власти считают иноагентом. Персональные сайты Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова также заблокированы.

Сторонники Навального отмечают, что на данный момент из их ресурсов работает только сайт «Умного голосования».

Судя по выписке из соответствующего реестра, блокировка произведена по статье 15.3 – то есть, за информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

