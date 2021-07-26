Российский футбольный союз подписал контракт с новым главным тренером сборной России Валерием Карпиным

В эти минуты он проводит свою первую пресс-конференцию в новом качестве. Он поблагодарил РФС за оказанное доверие и выразил надежду на то, что сборная выйдет из группы в финальную стадию чемпионата мира.

Карпин сменил на этом посту Станислава Черчесова, который возглавлял команду с августа 2016-го года.