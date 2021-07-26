РИА ФАН просит правоохранительные органы включить правозащитную организацию «ОВД-инфо» в реестр иноагентов

Издание РИА ФАН направил заявление в правоохранительные органы с просьбой включить правозащитную организацию «ОВД-инфо» в реестр иностранных агентов. Агентство, деятельность которого связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, считает, что «ОВД-инфо» проводит прозападную политику, оказывая поддержку представителям оппозиции и структурам, в прессинге которых Россию обвиняют американские и европейские институты власти.