Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что участники личных встреч с президентом выдерживаются на карантине. По его словам, длительность этого карантина зависит от ситуации и человека. «Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то выдерживает карантин большее, а кто-то меньшее количество дней», — сказал Песков.