Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что участники личных встреч с президентом выдерживаются на карантине. По его словам, длительность этого карантина зависит от ситуации и человека. «Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то выдерживает карантин большее, а кто-то меньшее количество дней», — сказал Песков.
2021-07-26T14:32:38+03:00
2021-07-26T14:32:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2877278-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:32, 26 июля 2021
Загрузка комментариев...