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14:32, 26 июля 2021

Песков подтвердил информацию о том, что участники личных встреч с президентом выдерживаются на карантине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что участники личных встреч с президентом выдерживаются на карантине. По его словам, длительность этого карантина зависит от ситуации и человека. «Поэтому кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то выдерживает карантин большее, а кто-то меньшее количество дней», — сказал Песков.  


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