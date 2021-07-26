Российская команда завоевала одну медаль и гарантировала себе еще три в третий соревновательный день Олимпийских Игр

Российские прыгуны в воду Александ Бондарь и Виктор Минибаев два года назад на чемпионате мира смогли опередить Томаса Дэйли и Мэтью Ли. В Токио британцы стали чемпионами, а россияне завоевали бронзу. Китайский дуэт Юань Цао — Айсень Чэнь выиграоли серебро. Наши саблистки Софья Великая и Софья Позднякова вышли в финал личных соревнований и гарантировали команде две медали. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро Великая проиграла в финале Яне Егорян и приехала в Токио с мыслью о личном золоте Игр. Минимум серебро увезет из Японии Таеквондист Максим Храмцов. В схватке за золото в категории до 80 килограммов он встретится с Никитой Рафаловичем из Узбекистана. Российских пловцов постигла сенсационная неудача. Они финишировали в финале эстафеты 4 по 100 метров вольным стилем только седьмыми, хотя им прочили медаль.



Сборная России завоевала 8 медалей и пока занимает 8 место в неофициальном командном зачете.