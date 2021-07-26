Правозащитная организация «Агора» призывает власти ввести свободные от видеораспознавания зоны

Основная проблема заключается в том, что персональные данные граждан, которых снимает видеокамера, могут утечь в Интернет, утверждают юристы. Чтобы избежать этих последствий, необходимо не только ввести разрешенные и запрещенные для регистрации зоны, но и установить предельны срок хранения данных, а также регламентировать систему жалоб граждан на распознавателей.

На данный момент в Москве установлено около 200 тысяч устройств, что является абсолютным рекордом в стране. Как отмечает газета «Коммерсантъ», это требует серьезных финансовых затрат. Так, в 2019 году на закупку оборудования было потрачено более миллиарда рублей, почти 2 миллиарда власти заплатили за установку камер на транспорте в прошлом году. В этом же месяце был проведен тендер на сумму в еще один миллиард для обеспечения видеофиксацией дорог. Власти столицы уверяют, что это необходимо в первую очередь для эффективной поимки преступников, сама же съемка ведется в общественных местах и не требует согласия жителей города. Кроме того, в столичном департаменте информационных технологий «Коммерсанту» пояснили, что предельный срок хранения уже существует и составляет от 5 до 30 дней. Если же последует соответствующий запрос, например, от МВД, то данные могут хранить дольше.

В Государственной думе согласны с тем, что ограничивать использование систем распознавания лиц необходимо, но отмечают, что над этим вопросом еще предстоит подумать.