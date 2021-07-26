Роскомнадзор заблокировал сайт Навального, сообщают его соратники

Роскомнадзор в понедельник заблокировал сайт российского оппозиционера Алексея Навального, сообщают его соратники в социальных сетях.

«Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com», — говорится в сообщении соратников

Навального, опубликованном в телеграме в понедельник.

«Интерфакс» направил официальный запрос в Роскомнадзор.