Кандидат в Госдуму от КПРФ Николай Бондаренко сообщил, что его пытаются снять с выборов

Политика вызвали в полицию по делу об экстремизме.

Коммунист завоевал популярность в YouTube критикой власти, а зимой получил штраф за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального.

Депутата Саратовской областной думы Николай Бондаренко сегодня пригласили в полицию для составления протокола по статье о распространении экстремистских материалов – причем речь идет о публикации 10-летней давности. Тогда коммунист выложил в своих соцсетях «Манифест Единой России 2002 года» — это листовка с обещаниями партии, подлинность которой единороссы отрицают. Бондаренко убежден, что цель – не посадить его, а отстранить от выборов в Госдуму. И для этого они нашли нелепый повод, отметил политик в эфире Эха.

Если Бондаренко признают виновным в распространении экстремистских материалов, то его на год лишат права баллотироваться. Коммунист пропустит перевыборы в Саратовскую областную Думу, но главное – он не сможет избираться в Госдуму. Политик еще зимой говорил, что планирует выдвигаться в том же округе, что и спикер нижней палаты парламента, единоросс Вячеслав Володин. Тогда Бондаренко столкнулся с первыми проблемами – его задержали в Саратове в начале февраля и оштрафовали за участие в акции в поддержку Алексея Навального. Сам Бондаренко говорил, что вышел на улицу как депутат, чтобы проследить за ходом акции. Позже стало известно, что комиссия Саратовской облдумы хочет лишить его мандата за монетизацию блога «Дневник Депутата» в YouTube. На него подписано около 1,5 миллионов человек. Теперь же, когда в КПРФ все же выставилив коруге Володина другого кандидата, Бондаренко преследуют за экстремизм. Сам он подчеркивает, что готов обратиться в Верховный суд, а затем и в Европейский суд по правам человека.

Бондаренко также известен благодаря своему эксперименту – в 2018 году он месяц жил на 3,5 тысячи рублей после заявлений саратовской чиновницы о том, что этой суммы достаточно пенсионерам для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей»