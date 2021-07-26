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14:03, 26 июля 2021

Послу Японии в МИДе России сегодня заявили решительный протест в связи с территориальными претензиями Токио

Речь идет о Курильских островах, которые Япония по-прежнему считает своей территорией. Ранее сегодня Токио выразил протест Москве из-за поездки премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп. Это произошло, несмотря на то, что глава российского правительства напомнил о планах Москвы привлечь инвесторов, в том числе японских, на Курилы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня успел заявить, что Москвы не приемлет претензий Токио, но при этом рассчитывает на развитие отношений с этой страной.
Премьер Михаил Мишустин лично посещает Курилы впервые. До этого в 2019-м году там был Дмитрий Медведев. Сегодня Мишустин сказал, что специальный режим на островах позволит активизировать там экономическую деятельность.

Экономист Иван Родионов считает, что Япония не согласится на предложение России, несмотря на различные льготы. В интервью «Эху» он пояснил, что продолжается политическая дискуссия, которая не будет иметь никаких реальных результатов.

По словам Родионова, стратегия руководства Японии строится на постепенном возвращении Курил, и она от этой цели не откажется.


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