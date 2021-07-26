Для пассажиров экстренно севшего в Москве самолета «Белавиа» подготовлен запасной борт

Об этом агентству РИА Новости сообщили в посольстве Белоруссии в России. Вскоре он должен вылететь из Минска в «Домодедово» и забрать пассажиров, которые продолжат свое путешествие в Анталью.

Ранее пассажирский «Боинг 737» авиакомпании «Белавиа» приземлился в «Домодедово» после срабатывания датчика давления.